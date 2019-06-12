Несанкционированный митинг прошел на площади «Астана» в Алмате 12 июня. По данным «Настоящего времени», всего в полицию доставили около 250 человек.

Журналисты казахского издания «Азаттык» сообщили, что сначала полицейские сопровождали женщин и пожилых людей в автобусы под предлогом «проверки документов», а затем правоохранители начали задерживать тех, кто приближался к месту митинга.

В стране также наблюдаются перебои с сотовой связью, а также с доступом к соцсетям и мессенджерам.

На митинг людей позвал опальный казахский оппозиционер и лидер движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов. В Казахстане это движение признано «экстремистским» и его деятельность запрещена.

Это уже третий случай массового задержания людей, который происходит в Казахстане за последние несколько дней.

Полиция задерживает митингующих, которые недовольны президентскими выборами, которые прошли в стране 9 июня. Победу одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70% голосов избирателей.

Международные и независимые наблюдатели сообщали о многочисленных вбросах и нарушениях во время выборов.