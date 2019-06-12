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Полицейские задержали 423 человека на марше в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных дел по статье о сбыте наркотиков.

Демонстранты скандировали «Я/Мы Иван Голунов», «Путин — вор», «Позор» и «Свободу Леониду Волкову». Последний — соратник Алексея Навального, он отбывает 15 суток ареста. Его признали виновным в нарушении порядка при организации и проведения массовых мероприятий.

Мэрия Москвы отказалась обеспечить безопасность участникам марша, потому что его не согласовали с властями.

Среди задержанных основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, журналисты российских изданий и иностранных изданий, к примеру, Reuters и Der Spiegel.

«Задержание приобретает жесткий характер. Полиция начала использовать дубинки, а до этого участников облили водой из поливальных машин», — сообщило издание «Медуза».

Издание также написало, что полиция задерживает в основном мужчин и людей с футболками «Я/Мы Иван Голунов».

По данным пресс-службы полиции Москвы, в целом в марше приняли участие около 1200 человек. Однако участники, вышедшие на акцию, считают, что эта цифра занижена.

Журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня. Полиция утверждала, что при личном осмотре и в квартире Голунова были обнаружены наркотики.

Позже на него завели дело, обвинив в сбыту наркотиков — за это ему грозило до 20 лет лишения свободы. Суд отпустил Голунова под домашний арест на два месяца 9 июня, но через два дня МВД прекратил дело на журналиста из-за «недоказанности вины» и его отпустили.

Сам Голунов считает, что его задержали из-за статьи о похоронном бизнесе, над которой он сейчас работает. Журналист уже выпускал одно расследование о похоронном бизнесе летом 2018 года.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены. Он попросил разрешения у президента, чтобы уволить главу УВД, где было возбуждено дело на Голунова, и начальника управления по борьбе с наркотиками по Москве.

Соавторка: Айсымбат Токоева

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