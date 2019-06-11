На прошлой неделе кыргызские журналисты сплотились против полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова, который отказался отвечать на вопрос журналистки, потому что ему «не понравилось её лицо».
Один за другим они выкладывали свои фотографии в сети с хэштегом «#Абдраимов_кетсин» и подписью «Я журналист и мне нравится мое лицо. Но мне не нравится лицо нашей власти». Абдраимова освободили от занимаемой должности 10 июня.
Эта профессиональная солидарность показала, что СМИ в Кыргызстане — это реальная четвертая власть, которая может влиять на вопросы внутри страны и создавать повестку.
Но в конце прошлой недели произошло еще более грубое нарушение прав журналиста, и в более широком смысле, нарушение прав человека. И пусть произошло это не в Кыргызстане, это напрямую касается каждого из нас. Вот почему.
6 июня в центре Москвы задержали нашего коллегу Ивана Голунова, корреспондента отдела расследований издания «Медуза». На него надели наручники и отвезли в отделение, где его избили и при принудительном досмотре «обнаружили» наркотики. При этом ему не давали связаться с адвокатом или родными. Сейчас по статье за сбыт наркотиков ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Статьи, связанные с наркотиками, будь то их употребление или сбыт, по-настоящему народные статьи и в России, и в Кыргызстане, и в других странах. Как писал «Клооп», почти каждый пятый осужденный в Кыргызстане связан с наркотиками. Это народные статьи потому, что наркотики очень просто подбросить, и в итоге по таким сфабрикованным делам за решеткой сидят тысячи невиновных людей.
Голунов отрицает все обвинения и говорит, что наркотики ему подкинули, а уголовное дело против него возбудили из-за его профессиональной деятельности, а именно из-за еще неопубликованного расследования о похоронном бизнесе и кладбищах в Москве.
Сразу же после того, как стало известно о задержании Голунова, в его поддержку стали выступать журналисты, режиссеры, артисты. Тысячи людей стояли и стоят в одиночных пикетах у отделов МВД в российских городах, записывают видео, пишут о произволе и провокации в социальных сетях и подписывают петиции.
Под напором общественности дело берут под личный контроль в Кремле, а Голунова, вопреки просьбе обвинения, отпускают под домашний арест. Но это еще далеко не победа.
Победа будет, когда каждый, кто стоит за этой и тысячами других провокаций, будет наказан, а каждый невиновный будет освобожден.
Мы слишком хорошо знаем, как опыт и практика российских органов правопорядка могут применяться в Кыргызстане.
Кыргызские чиновники и президенты уже адаптировали опыт своих российских коллег в их борьбе с независимыми СМИ — госслужащие и депутаты подают многомиллионные иски против изданий и отдельных журналистов, которые даже не зарабатывают таких денег.
Как и десятки других инициатив, например, депутаты скопировали российские законопроекты об ограничении деятельности некоммерческих организаций и о запрете на обсуждение прав и проблем ЛГБТ-сообщества, и почти утвердили их.
Спецслужбы и милиция применяют подозрительные практики по борьбе с экстремизмом, которые привели к исчезновению в таких делах презумпции невиновности. За последние несколько лет было несколько дел за репосты и лайки в социальных сетях, что показывает вопиющее нарушение прав человека в подобных уголовных делах.
А в последние недели мы стали свидетелями игнорирования журналистских расследований о коррупции, махинациях и преступных действий в государственных и муниципальных органах.
Задержание и уголовное дело против Ивана Голунова — это тот случай, когда мы можем защитить свое право на честную журналистику и честный суд.
Именно поэтому борьба продолжается.
Что вы можете сделать? Например, выйти на пикет к зданию посольства России в Кыргызстане по адресу проспект Манаса, 55 (Бишкек).
Некоторые журналисты «Клоопа» собираются сделать это 12 июня 2019 года в 18:00 — параллельно с российскими коллегами, которые собираются провести марш в поддержку Голунова в десятках городов в этот день.
Расследования и материалы Ивана Голунова обладают высокой общественной значимостью,а герои его текстов могут быть причастны к преследованию. Поэтому «Клооп» перепечатает его работы, чтобы как можно больше людей узнало о том, какими темами занимался Иван и почему очень важно защитить его деятельность.