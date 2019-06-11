Статьи, связанные с наркотиками, будь то их употребление или сбыт, по-настоящему народные статьи и в России, и в Кыргызстане, и в других странах. Как писал «Клооп», почти каждый пятый осужденный в Кыргызстане связан с наркотиками. Это народные статьи потому, что наркотики очень просто подбросить, и в итоге по таким сфабрикованным делам за решеткой сидят тысячи невиновных людей.

Голунов отрицает все обвинения и говорит, что наркотики ему подкинули, а уголовное дело против него возбудили из-за его профессиональной деятельности, а именно из-за еще неопубликованного расследования о похоронном бизнесе и кладбищах в Москве.

Сразу же после того, как стало известно о задержании Голунова, в его поддержку стали выступать журналисты, режиссеры, артисты. Тысячи людей стояли и стоят в одиночных пикетах у отделов МВД в российских городах, записывают видео, пишут о произволе и провокации в социальных сетях и подписывают петиции.

Под напором общественности дело берут под личный контроль в Кремле, а Голунова, вопреки просьбе обвинения, отпускают под домашний арест. Но это еще далеко не победа.

Победа будет, когда каждый, кто стоит за этой и тысячами других провокаций, будет наказан, а каждый невиновный будет освобожден.

Мы слишком хорошо знаем, как опыт и практика российских органов правопорядка могут применяться в Кыргызстане.

Кыргызские чиновники и президенты уже адаптировали опыт своих российских коллег в их борьбе с независимыми СМИ — госслужащие и депутаты подают многомиллионные иски против изданий и отдельных журналистов, которые даже не зарабатывают таких денег.

Как и десятки других инициатив, например, депутаты скопировали российские законопроекты об ограничении деятельности некоммерческих организаций и о запрете на обсуждение прав и проблем ЛГБТ-сообщества, и почти утвердили их.

Спецслужбы и милиция применяют подозрительные практики по борьбе с экстремизмом, которые привели к исчезновению в таких делах презумпции невиновности. За последние несколько лет было несколько дел за репосты и лайки в социальных сетях, что показывает вопиющее нарушение прав человека в подобных уголовных делах.

А в последние недели мы стали свидетелями игнорирования журналистских расследований о коррупции, махинациях и преступных действий в государственных и муниципальных органах.

Задержание и уголовное дело против Ивана Голунова — это тот случай, когда мы можем защитить свое право на честную журналистику и честный суд.

Именно поэтому борьба продолжается.