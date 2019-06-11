Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова в эфире телеканала “NewTV” сказала, что «поддалась эмоциям», послав «нахуй» в твиттере депутатку Махабат Мавлянову. Депутатка написала, что девушки не должны надевать открытые платья на свадьбу.

«В годовщину смерти Бурулай, Махабат Мавлянова дала комментарий про платье. Мне тогда стало очень обидно и я обматерила ее. Этот твит я не удалю. Мне уже сделали предупреждение, я тоже поддалась эмоциям. Но, несмотря на это, я высоко оценила ответственность Махабат. Она разделила мои эмоции», — сказала Алмамбетова.

Сама Мавлянова позже выступила против того, чтобы Алмамбетову наказывали за матерный твит.

Советница мэра также заявила, что ей не нравится, когда депутаты поднимают вопросы о том, во что одеты девушки, в то время, когда по всей стране женщины подвергаются насилию.

«Когда столько детей испытывают насилие, наших девушек убивают и вместо того, чтобы поднимать эти вопросы, вы обращаете внимание на другие проблемы. Простите. Я все это сказала, потому что мне это все не понравилось, это была моя страничка. В тот день я горевала, проплакала полдня», — заявила Алмамбетова.

Депутатка от фракции «Республика — Ата Журт» Махабат Мавлянова 19 мая написала на своей странице в фейсбуке, что кыргызским девушкам не стоит надевать свадебные платья с декольте и открытой спиной. В ответ Алмамбетова послала депутатку «нахуй» в твиттере.

После этого аппарат мэрии извинился за твит Алмамбетовой, но оштрафовать ее не смогли, потому что она не получает зарплату.

Убийство Бурулай Турдалы кызы произошло 27 мая 2018 года в отделении милиции Жайылского района Чуйской области. Перед убийством ее похитил молодой человек, за которого она не хотела выходить замуж.

Патрульные милиционеры доставили похитителя и саму Бурулай в милицию, где мужчина нанес девушке ножевые ранения из-за которых она скончалась.

Суд приговорил обвиняемого в убийстве Бурулай к 20 годам лишения свободы, а пятерых милиционеров приговорили лишь к штрафам.