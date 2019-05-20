Депутатка от фракции «Республика — Ата Журт» Махабат Мавлянова 19 мая написала на своей странице в фейсбуке, что кыргызским девушкам не стоит надевать свадебные платья с декольте и открытой спиной.

«Обращаюсь к родителям, не позволяйте девушкам надевать такие кричащие платья! На свадьбе девушка впервые видится с родственниками со стороны мужа и привлекает непозволительное внимание. Сохраним вековые кыргызские традиции», — написала Мавлянова.

По ее мнению, кыргызским девушкам не подходит европейский стиль одежды и им нужно одеваться в соответствии с кыргызскими традициями.