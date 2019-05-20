Пресс-служба правительства подтвердила, что старший брат премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева возглавляет отдел контроля законного оборота наркотиков в Департаменте лекарственного обеспечения при Минздраве.

В пресс-службе сообщили, что Азиз Абылгазиев работает в этой сфере с 1984 года.

Абылгазиев еще при Советском союзе был заместителем заведующего приемного отдела Центрального аптечного склада. В 1998 он году стал главным специалистом в Департаменте лекарственного обеспечения при минздраве.

Через 12 лет он перешел в Госслужбу по контролю наркотиков при правительстве, где работал сначала заместителем начальником отдела, а потом его понизили до главного специалиста. В 2017 году он вновь вернулся в Департамент лекарственного обеспечения

О брате премьер-министра заговорили после того, как скандально ушел в отставку свояк главы правительства Иманкадыр Рысалиев. Он возглавлял секретариат Национального форума Открытого правительства.

В середине мая соцсетях появилась информация о том, что сын Рысалиева — Эрназар Рысалиев — работал заместителем гендиректора госкомпании «КТ Мобайл» и получал зарплату свыше 300 тысяч сомов.

На фоне скандала Эрназар Рысалиев ушел со своей должности, а премьер-министра начали обвинять в том, что он помогает своим родственникам трудоустроиться. Но в пресс-службе кабмина назвали эти обвинения «чушью».