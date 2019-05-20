Церемония инаугурации Владимира Зеленского прошла в Киеве 20 мая. Президент Украины обратился к собравшимся и заявил, что распускает парламент страны — Верховную Раду. Он также предложил правительству Украины уйти в отставку, чтобы «освободить места для будущих поколений».

«Я хочу, чтобы моих портретов не было в ваших кабинетах. Президент — не икона. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым принятым вами решением — смотрите им в глаза», — цитирует Зеленского издание «Настоящее Время».

Он также предложил принять законы о снятии депутатской неприкосновенности и о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Зеленский посоветовал депутатам уволить главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора и министра обороны страны.

Глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку, генпрокурор страны Юрий Луценко пока не объявлял о своей отставке.

«Дорогой народ! Раньше я пытался сделать все, чтобы украинцы смеялись. Я так сердцем чувствовал. В следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали», — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский — шестой по счету президент Украины. 21 апреля он одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав более 73 процентов голосов. Он обошел своего конкурента Петра Порошенко, который возглавлял страну предыдущие пять лет.