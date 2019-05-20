Авария произошла примерно в 6:30 утра 20 мая. Жертвами аварии стали два полковника Генерального штаба Кыргызстана. Всего в автомобиле «Мазда Демио» находилось четверо мужчин.

«Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Одного доставили в Кара-Балтинскую районную больницу, другого в военный госпиталь. Они также носят звание полковников», — сказали «Клоопу» в Генштабе.

По предварительной информации патрульной милиции, водитель «Мазды» заснул за рулем, из-за чего машина врезалась в припаркованный грузовик.