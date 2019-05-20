Пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний (ГУИН) Таджикистана сообщила, что бунт произошел вечером 19 мая в колонии строгого режима №3 в городе Вахдат. В результате беспорядков погибли 32 человека — три сотрудника колонии и 29 заключенных. Основным требованием заключенных было освобождение.

Таджикские власти считают, что организаторами бунта стали осужденные члены «Исламского государства» — они нанесли смертельные ножевые ранения трем сотрудникам колонии.

«Затем они освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых заключённых, также являющихся членами террористической организации “Исламское государство”. После этого они “зверским способом” нанесли ножевые ранения пятерым заключенным, лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключенных», — говорится в сообщении ГУИН.

Также заключенные подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких людей и напали на сотрудников колонии.

В министерстве юстиции Таджикистана сообщили, что бунтующие напали на сотрудников колонии с ножами и другими острыми предметами. Администрация колонии приняли «решительные меры» по стабилизации ситуации.

К 20 мая ситуация в колонии стабилизировалась — там отбывают наказание 1,5 тысячи человек. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело.

Это уже второй бунт в колониях Таджикистана. По официальным данным, во время беспорядков сентябре 2018 года в худжандской колонии №3/3 погибли 23 человека. Но по неофициальной статистике, тогда жертвами стали не менее 50 человек и еще более 180 получили ранения.

Правозащитники назвали случившееся «бойней и массовым убийством». После этого случая своего поста лишился начальник ГУИН и уволены семь прокуроров по надзору Согдийской областной прокуратуры. По этому делу проходят 42 человека, в том числе 9 сотрудников исправительной колонии.