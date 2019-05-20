Правозащитная организация «Коалиция против пыток в Кыргызстане» опубликовала анализ ситуации с пытками в стране за 2018 год. «Клооп» подготовил для вас краткий обзор доклада.

Несмотря на то, что правительство Кыргызстана заявило о том, что у властей есть «огромная воля» по улучшению борьбы с пытками, «позитивных изменений в этой сфере недостаточно».

«Преднамеренное жестокое и унижающее достоинство обращение по-прежнему являются характерным для правоохранительных органов в Кыргызстане», — говорится в отчете.

Авторы отчета утверждают, что около 30 процентов тех, кто находился в изоляторах временного содержания, сталкивались с насилием со стороны правоохранителей.

«Необходимо отметить рост количества уголовных дел по делам о пытках и жестоком обращении, однако к ответственности за эти преступления привлекаются немногие», — утверждают исследователи.