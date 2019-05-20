Правозащитная организация «Коалиция против пыток в Кыргызстане» опубликовала анализ ситуации с пытками в стране за 2018 год. «Клооп» подготовил для вас краткий обзор доклада.
Несмотря на то, что правительство Кыргызстана заявило о том, что у властей есть «огромная воля» по улучшению борьбы с пытками, «позитивных изменений в этой сфере недостаточно».
«Преднамеренное жестокое и унижающее достоинство обращение по-прежнему являются характерным для правоохранительных органов в Кыргызстане», — говорится в отчете.
Авторы отчета утверждают, что около 30 процентов тех, кто находился в изоляторах временного содержания, сталкивались с насилием со стороны правоохранителей.
«Необходимо отметить рост количества уголовных дел по делам о пытках и жестоком обращении, однако к ответственности за эти преступления привлекаются немногие», — утверждают исследователи.
Они считают, что из-за «избегания адекватных расследований пыток и их неэффективности», пытки сложнее искоренить.
Кроме того, в 2018 году (в сравнении с 2017) снизилось количество поступивших в прокуратуру заявлений о пытках, и напротив, увеличилось число отказов в возбуждении дел по жалобам на пытки.
Исследователи утверждают, что в Кыргызстане создается иллюзия, что пыток нет из-за переквалифицирования преступлений со статьи о пытках на более мягкие статьи о превышении полномочий.
«В результате такого избирательного подхода к определению пыток, государство и общество не располагают точными количественными данными о пытках и жестоком обращении. Отсутствие данных делает невозможным проведение анализа, адекватной оценки ситуации и планирование мер по профилактике этих преступлений», — говорится в отчете.
Кроме этого, пытки наносят и экономический ущерб государству. Согласно подсчетам коалиции, общая стоимость затрат по каждому случаю пыток составила в среднем от 2 млн 845 тысяч до 4 млн 97 тысяч сом.
«Пытки наносят колоссальный вред обществу, не только как социальное явление, но также негативно отражается на имидже Кыргызстана в международном сообществе. Кроме этого, потери бюджета государства от пыток примерно равны бюджету судебной системы страны и дважды превышают расходы на содержание Генеральной прокуратуры», — утверждают авторы отчета.
Коалиция против пыток в Кыргызстане обратилась к правительству и предложила создать отдельный орган для расследования преступлений о фактах пыток. Кроме этого, Генпрокуратуру попросили изучить факты о поступивших заявлениях о пытках, а Госкомитет нацбезопасности обучать следователей расследовать жестокое обращение.