Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков на встрече с белорусским коллегой Владимиром Андрейченко заявил, что в СМИ периодически появляется информации о «благоприятных условиях» жизни в Беларуси свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

«Эти моменты в свою очередь приводят к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений», — сказал Джумабеков.

Он добавил, что Кыргызстан рассчитывает на соблюдение властями Беларуси Кишиневской конвенции о правовой помощи. В этом документе говорится, что страны-участницы оказывают правовую помощь в выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности.

В ответ Андрейченко заявил, что никакие обстоятельства не должны помешать развитию «дружественных» отношений между странами.

В апреле 2010 года Бакиева свергли с поста президента Кыргызстана, и он был вынужден бежать в Беларусь вместе со своей семьей. Глава Беларуси Александр Лукашенко предоставил Бакиеву политическое убежище.

Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стрельбы на площади стали более 80 человек.

Сына Бакиева — Максима — в Кыргызстане приговорили к 25 годам заключения за финансовые махинации. Сейчас он живет в Великобритании.