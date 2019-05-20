Адвокат Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская сообщила об этом изданию 24.kg. По ее словам, Матраимов хотел лишь опротестовать незаконное, по его мнению, решение правительства об увольнении, и в его планы не входило восстановление на службе.

«Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского и Первомайского райсуда о восстановлении Матраимова в должности заместителя председателя таможни. Процесс завершился в пользу истца. Он удовлетворен решением суда о признании увольнения безосновательным», — сказала Карыжинская.

Она добавила, что Матраимов также не намерен требовать с правительства около 1 млн сомов, который ему задолжали власти с момента его увольнения с должности.

Матраимова уволили с поста замглавы Государственной таможенной службы в 2017 году по поручению Сапара Исакова, который тогда был премьер-министром. Экс-президент Алмазбек Атамбаев называл Матраимова «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере.

В середине 2018 года суд постановил восстановить Матраимова в должности, посчитав, что тот «был уволен по политическим мотивам». Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций и постановил восстановить Матраимова в должности.

В январе 2019 года финпол начал проверять имущество бывшего зампреда Таможенной службы. Управление внутренних расследований и безопасности ведомства возглавляет брат Райымбека — Исламбек Матраимов, но в финполе заявили, что это никак не повлияет на итоги проверки.