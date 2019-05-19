Обновлено в 16:00.

О прекращении уголовного дела по статье «Хулиганство» против блогера из Узгенского района Бауржана Кадырбекова сообщило УВД Ошской области. Мужчину освободили из СИЗО после того, как вторая сторона написала встречное заявление и отказалась от претензий.

Милиция Узгена задержала блогера Бауржана Кадырбекова 8 мая. Его обвиняли в избиении женщины, возбудили дело по статье «Хулиганство» и должны были арестовать на месяц. Сам блогер также утверждал, что был избит, и написал заявление. Милиция сообщила, что мужчину также подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Заявления на Кадырбекова написали четыре человека. Они говорили, что он требовал с них от 10 до 20 тысяч сомов за удаление со своего канала видеороликов с якобы просроченными продуктами. По их словам, после того, как к ним пришел блогер, их продажи значительно упали.

Близкие Кадырбекова называли обвинения в вымогательстве клеветой. На свой ютуб-канал «Чындык Маалымат KG» Кадырбеков выкладывал ролики о продаже просроченных продуктов в местных магазинах.

Обычно блогер снимал видео о просроченной продукции в местных магазинах и вызывал милицию, чтобы они приняли меры по отношению к продавцам. К примеру, в одном случае продавцов оштрафовали на пять тысяч сомов.