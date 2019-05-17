Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев назвал беспочвенными обвинения в адрес премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в том, что тот помогает своим родственникам трудоустроиться.

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что в госкомпании «КТ Мобаил» работает его родственник и якобы получает зарплату в 300 тысяч сомов.

«Трудно представить, что в такое непростое время для страны, когда перед правительством стоят важнейшие задачи, премьер-министр был бы занят трудоустройством своих близких. Это чушь», — заявил Султаналиев.

Он назвал «примитивной дискредитацией» обвинения и критику в адрес правительства Абылгазиева.

«Деятельность правительства всегда в разной степени подвергается критике и осуждению […] это примитивная дискредитация через фейки. Действия [оппонентов] носят перманентный характер и зачастую факты, которые они приводят в качестве недееспособности правительства, намеренно искажены или раздуты», — заявил Султаналиев.

В середине мая в соцсетях распространили информацию с якобы зарплатами руководства компании. Менеджеры предположительно получали от 300 до 350 тысяч сомов в месяц. Позже выяснилось, что замглавы «КТ Мобайла» Эрназар Иманкадыр уулу — родственник Абылгазиева.

После этого, некоторые политики и гражданские активисты призвали Абылгазиева добровольно подать в отставку. Лидер оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что ситуация вокруг «КТ Мобайл» снизила доверие народа к власти.

«Когда президент говорит, а премьер-министр ему вторит, что “не допустим семейно-кланового правления”, становится известно о таких фактах. Правильно, если глава правительства добровольно покинул бы свой пост и попросил прощения у народа», — заявил Шыкмаматов.