Про «КТ Мобайл»

Да, я имею прямое отношение к «КТ Мобайл», там работает мой сын (прим. ред: Эрназар Иманкадыр уулу уволился из компании 15 мая). Но непосредственно к компании я не имею никакого отношения. Шумиха в соцсетях о зарплатах — клевета и поклеп (прим. ред: СМИ сообщили, сын Рысалиева получал самую высокую зарплату в «КТ Мобайле»). Я не уважаю фейки, фейковый ажиотаж направлен на ослабление позиций премьер-министра. «КТ Мобайл» — абсолютно прозрачная компания, которая ничего не скрывает. Мой сын поступил в университет в Германии, восемь лет жил и работал там без моей помощи. Я настаиваю на создании депутатской комиссии по проверке «КТ Мобайл», я за то, чтобы в Кыргызстане появилась национальная сотовая компания. Я никогда не был замешан ни в одном коррупционном скандале. Ни журналисты, не депутаты мне ничего предъявить не могут и никогда не предъявят.