Председатель организации «Открытое правительство», а также свояк главы правительства Иманкадыр Рысалиев дал большое интервью «Азаттыку». «Клооп» подготовил краткий пересказ.
Контекст: Рысалиев дал свое интервью на фоне скандала вокруг госоператора «КТ Мобайл». В середине мая в соцсетях распространили информацию с якобы зарплатами руководства компании. Менеджеры якобы получали от 300 до 350 тысяч сомов в месяц. Позже выяснилось, что замглавы «КТ Мобайла» Эрназар Иманкадыр уулу — сын Рысалиева и родственник премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Про «КТ Мобайл»
Да, я имею прямое отношение к «КТ Мобайл», там работает мой сын (прим. ред: Эрназар Иманкадыр уулу уволился из компании 15 мая). Но непосредственно к компании я не имею никакого отношения. Шумиха в соцсетях о зарплатах — клевета и поклеп (прим. ред: СМИ сообщили, сын Рысалиева получал самую высокую зарплату в «КТ Мобайле»). Я не уважаю фейки, фейковый ажиотаж направлен на ослабление позиций премьер-министра. «КТ Мобайл» — абсолютно прозрачная компания, которая ничего не скрывает. Мой сын поступил в университет в Германии, восемь лет жил и работал там без моей помощи. Я настаиваю на создании депутатской комиссии по проверке «КТ Мобайл», я за то, чтобы в Кыргызстане появилась национальная сотовая компания. Я никогда не был замешан ни в одном коррупционном скандале. Ни журналисты, не депутаты мне ничего предъявить не могут и никогда не предъявят.
Про родство с премьер-министром
Кроме проблем, родство с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым мне ничего не дает. Я работаю главой секретариата «Открытого правительства», мы требуем от правительства открытых данных, поэтому у нас с ними стычки. Добиваться прозрачности работы госструктур входит в мои прямые служебные обязанности. Я не имею никакого отношения к тому, что Мухаммедкалый Абылгазиев стал первым-вице-премьером при премьерстве Сооронбая Жээнбекова. Я оцениваю работу правительства положительно, исхожу из того, что парламент признал работу правительства удовлетворительной. «Безопасный город» не могли внедрить 12 лет, а нынешний премьер-министр внедрил проект по прямому поручению президента.
Про себя как «серого кардинала», Атамбаева и Жээнбекова
Не сравнивайте меня с «серыми кардиналами», с водителями [имеется в виду близкий соратник Атамбаева Икрамжан Илмиянов]. Я — государственник, я знаю, как должно быть устроено государство, какой должна быть конституция. Экс-президент, чье имя я называть не хочу, возглавил коррупцию вместо борьбы с ней. А президент Сооронбай Жээнбеков с ней пытается бороться, народ ему верит. Я не советник Жээнбекова на общественных началах, мы с ним в дружеских отношения, я его 25 лет знаю и верю ему, как президенту и как человеку.