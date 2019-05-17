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Генеральный директор сотового оператора «Мегаком» Акылбек Жамангулов 17 мая заявил о неоднократных угрозах его семье от Иманкадыра Рысалиева, который приходится свояком премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Сын Рысалиева — Эрназар Рысалиев — работал заместителем гендиректора госкомпании «КТ Мобайл», которая совместно с «Мегакомом» запускает новый сотовый оператор под брендом «Салам».

«Есть официальные письма. […] Я уважаю этого человека, его опыт. Из-за того, что я выступил против этого проекта, были такие угрозы», — заявил Жаманкулов на заседании парламентской комиссии 17 мая.

Жамангулов также рассказал, что Рысалиев пригрозил инициировать проверки в «Мегакоме», а также привлечь правоохранительные органы. «”Я добью тебя, [будь] внимательней с семьей, с детьми”. Дошло и до таких угроз», — сказал глава сотового оператора.

Также, по словам Жамангулова, Рысалиев несколько раз проводил в правительстве рабочие собрания по поводу запуска мобильного оператора «Салам» от «КТ Мобайла».

Сам Рысалиев заявил, что разговаривал с Жамангуловым по телефону, но не угрожал ему. Он назвал слова Жамангулова «поклепом».

«Я говорил, что запуск сотового оператора делается в интересах Кыргызстана. […] Эту задачу правительство поставило в рамках проекта “Цифровой Кыргызстан”, я — член рабочей группы при Совете безопасности по оценке проекта. В этом статусе я звонил Жамангулову. Но директор компании трактует так, как будто я угрожал его семье. Я похож на сумасшедшего? Он не стал со мной разговаривать, бросил трубку. Я послал ему сообщение по WhatsApp», — заявил он.

Скриншот Kaktus.media, сообщение предоставил журналистам сам Рысалиев.

Также Рысалиев заявил, что генпрокуратура должна разобраться с заявлением Жамангулова об угрозах и согласился предоставить распечатку телефонного разговора.

Скандал в «КТ Мобайл»

Государственный оператор мобильной связи «КТ Мобайл» — дочернее предприятие национального оператора связи «Кыргызтелеком». Его создали в 2003 году.

В это же время компания получила лицензию и частоты для сотовой связи. В 2018 году компания хотела стать отдельным сотовым оператором и для этого объединилась с другой госкомпанией «Мегаком».



Около полугода назад между «КТ Мобайл» и «Мегакомом» было заключено соглашение, по которому последний должен был дать партнеру 345 миллионов сомов за использование частот. За счет этих денег компания планирует выйти на рынок сотовой связи брендом «Салам».

Однако в начале мая в соцсетях появилась информация, что руководство компании получает зарплату в более 300 тысяч сомов. Также стало известно о родственной связи замдиректора компании Эрназара Рысалиева с премьер-министром страны. Менеджеры компании ушли со своих должностей на фоне этого скандала.