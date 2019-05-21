Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев написал в соцсетях, что общественная советница градоначальника Гуля Алмамбетова получит дисциплинарное взыскание. К таким наказаниям относятся замечание, выговор или увольнение.

Алмамбетова послала «нахуй» депутатку парламента Махабат Мавлянову за то, что та призвала девушек не надевать «откровенные платья» на свадьбу.

«Просим прощения за эти отрицательные слова для общества. Ее личное мнение не выражает мнение нашего мэра и мэрии города Бишкек. В рамках закона она получит дисциплинарное наказание. Мэрия Бишкека не поддерживает отрицательные явления, слова и действия для общества», — написал он.

Такая реакция Толобаева последовала после твита Алмамбетовой, который она опубликовала 20 мая. Алмамбетова отреагировала на слова депутатки Мавляновой о том, что девушки в Кыргызстане не должны надевать на свадьбу платья с декольте и открытой спиной.

«Обращаюсь к родителям, не позволяйте девушкам надевать такие кричащие платья! На свадьбе девушка впервые видится с родственниками со стороны мужа и привлекает непозволительное внимание. Сохраним вековые кыргызские традиции», — написала в своем фейсбуке Мавлянова.

По ее мнению, кыргызским девушкам не подходит европейский стиль одежды и им нужно одеваться в соответствии с кыргызскими традициями.