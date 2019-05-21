Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил замглаву своего аппарата Мурата Мукамбетова из-за «последних событий вокруг компании “КТ Мобайл” и деятельности руководства секретариата Открытого правительства».

Также глава правительства попросил президента уволить руководителя аппарата правительства Шамиля Асымбекова.

В пресс-службе правительства объяснили, что оба чиновника сами подали заявление об уходе.

Увольнения происходят на фоне скандала вокруг государственной компании «КТ Мобайл», которая планирует запустить нового сотового оператора под брендом «Салам» совместно с «Мегакомом».

В середине апреля стало известно, что сын свояка Мухаммедкалыя Абылгазиева Эрназар Рысалев работает заместителем директора компании «КТ Мобайл».Также в соцсетях была опубликована информация о том, что зарплаты руководства «КТ Мобайл» составляют 300-350 тысяч сомов.

Компания назвала эти сведения «ложью», однако вскоре руководство фирмы уволилось.

Также ушел со своей должности и свояк Абылгазиева Иманкадыр Рысалиев, который возглавлял cекретариат Открытого правительства.