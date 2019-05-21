Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев поручил рабочей группе изучить, насколько обоснован размер действующих штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас за нарушения на дорогах автолюбителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов. Депутаты парламента и активисты неоднократно выступали за снижение штрафов, учитывая низкие зарплаты в стране.

«При рассмотрении этого вопроса нужно ставить во главу угла мнение граждан и с особой тщательностью рассмотреть вопросы, которые возникают при реализации проекта “Безопасный город”», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Абылгазиев считает, что нужно тщательно проанализировать, как работает «Безопасный город» на дорогах Бишкека перед запуском проекта по всей стране.

Премьер-министр поручил решить все проблемы дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения в интересах граждан. Ранее с идеей снижения штрафов за нарушение ПДД выступил депутат Тазабек Икрамов.

Власти страны считают запуск «Безопасного города» в Бишкеке «успешным» и заявляют, что количество нарушений правил дорожного движения сократилось на треть.

Они планируют запустить проект по все стране и уже оценили его в 5,7 млрд сомов.