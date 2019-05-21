Беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев 19 мая провел в Москве ифтар для кыргызстанцев. Об этом сообщил Kaktus.Media со ссылкой на кыргызскую диаспору в Москве.

По их информации, вместе с Акаевым приглашенных гостей встречала его супруга Майрам Акаева, а всего на ифтар, который устроил первый президент Кыргызстана, пришли около 100 человек.

Акаев на ифтаре. Фото: Kaktus.Media

Также стало известно, что и второй свергнутый президент Курманбек Бакиев также пригласил на ифтар кыргызстанцев. Об этом сообщил близкий сторонник семьи Бакиевых Аскат Тейит. По его словам, Бакиев 18 мая провел ифтар в Санкт-Петербурге на 200 человек.

«Курманбек Салиевич благодарен всем кыргызстанцам, которые не отказались принять участие в этих мероприятиях. Пусть Всевышний одарит их благом и милостью […] Народ дал ему свое благословение», — приводит слова Тейита Kaktus.Media.

Он добавил, что Бакиев также планирует провести ифтары в Москве и Екатеринбурге, которые могут посетить до 1000 человек. Это не первый ифтар, который проводит беглый президент для кыргызстанцев в России.

На YouTube-канале «Kyrgyztoday kg Кыргызстан бүгүн» опубликовали видео, на котором запечатлен ифтар, организованный экс-президентом. Кроме этого, некоторые выразили благодарность Бакиеву за мероприятие. «Курманбеку Салиевичу выражаем благодарность. Пусть будет в здравии, получать благословение стольких людей — тоже большое дело», — заявил один из гостей.