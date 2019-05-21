Беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев 19 мая провел в Москве ифтар для кыргызстанцев. Об этом сообщил Kaktus.Media со ссылкой на кыргызскую диаспору в Москве.
По их информации, вместе с Акаевым приглашенных гостей встречала его супруга Майрам Акаева, а всего на ифтар, который устроил первый президент Кыргызстана, пришли около 100 человек.
Также стало известно, что и второй свергнутый президент Курманбек Бакиев также пригласил на ифтар кыргызстанцев. Об этом сообщил близкий сторонник семьи Бакиевых Аскат Тейит. По его словам, Бакиев 18 мая провел ифтар в Санкт-Петербурге на 200 человек.
«Курманбек Салиевич благодарен всем кыргызстанцам, которые не отказались принять участие в этих мероприятиях. Пусть Всевышний одарит их благом и милостью […] Народ дал ему свое благословение», — приводит слова Тейита Kaktus.Media.
Он добавил, что Бакиев также планирует провести ифтары в Москве и Екатеринбурге, которые могут посетить до 1000 человек. Это не первый ифтар, который проводит беглый президент для кыргызстанцев в России.
На YouTube-канале «Kyrgyztoday kg Кыргызстан бүгүн» опубликовали видео, на котором запечатлен ифтар, организованный экс-президентом. Кроме этого, некоторые выразили благодарность Бакиеву за мероприятие. «Курманбеку Салиевичу выражаем благодарность. Пусть будет в здравии, получать благословение стольких людей — тоже большое дело», — заявил один из гостей.
Власть Акаева и Бакиева
Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана, свергнутый оппозицией во главе с Курманбеком Бакиевым 24 марта 2005 года. Вместе с семьей, которую обвиняли в коррупции, он переехал в Москву, где с тех пор занимается научной деятельностью.
Пришедший ему на смену Курманбек Бакиев стал президентом, но и он также лишился власти в ходе революции, которая произошла в апреле 2010 года. Бакиев и его окружение бежали из Кыргызстана. Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стрельбы на площади стали более 80 человек.