Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев написал заявление об уходе со своего поста 21 мая.

«Мы пока не знаем, подписано [президентом] заявление или нет. Без понятия, почему [он принял такое решение]», — сказала пресс-секретарь ГКИТиС Анара Мамытова.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже направил его заявление на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову.

В интервью изданию Kaktus.Media Шаршембиев пояснил свое решение словами, что «так нужно». Он подтвердил, что «в том числе» его уход связан и со скандалом вокруг компании «КТ Мобайл».

На фоне этого же скандала премьер-министр уже уволил замглаву своего аппарата Мурата Мукамбетова, а также попросил президента уволить руководителя аппарата правительства Шамиля Асымбекова.



Кроме этого, со своей должности главы секретариата «Открытого правительства» ушел свояк Абылгазиева Иманкадыр Рысалиев, а его сын Эрназар покинул компанию «КТ Мобайл», где работал заместителем директора.

Шаршембиев возглавил ГКИТиС в 2016 году. До этого он несколько лет работал на разных должностях в «Кыргызтелекоме», а в 2015 году стал председателем правления компании.