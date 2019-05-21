Мавлянова объяснила, что никому не запрещала носить открытые платья, лишь хотела донести идею того, что новому поколению не стоит забывать многолетнюю историю, культуру и традиции народа.

«Если девушки хотят носить открытые платья, пусть носят, но те, кто правильно понял меня, учтут мой совет», — сказала Мавлянова.

Также она выступила против того, чтобы Алмамбетову увольняли с должности советницы мэра. По ее словам, Алмамбетова помогает в развитии столицы и из-за одного «эмоционального поступка» ее увольнять не стоит.

Алмамбетова 20 мая в личном твиттер-аккаунте матом прокомментировала заявление Мавляновой о ненадобности для невест свадебных платьев с декольте и открытой спиной.

После того, как редакция «Клоопа» написала об этом, некоторые пользователи соцсетей посчитали высказывание Алмамбетовой неэтичным. 21 мая глава аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев сообщил, что советница получит дисциплинарное взыскание за свое сообщение в «Твиттере».