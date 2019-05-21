Мама-пчелка. Как бизнесвумен открыла первый садик для детей с диабетом в Кыргызстане

Назиме восемь лет, она учится в школе, изучает языки и любит печь сладости. Ее самая большая мечта — открыть свою кондитерскую фабрику, в которой для друзей все будет бесплатно. Но кушать сладости сама она может только после уколов — шесть лет назад ей диагностировали диабет первого типа.

Это значит, что инсулин в организме девочки вырабатывается в небольших количествах, а значит ей нужны инъекции этого гормона, иначе тело просто не сможет переваривать пищу. Таких же как Назима — людей с сахарным диабетом первого типа — в Кыргызстане 2436. Больше 600 из них — это дети.

Инсулин и глюкоза (или, как говорят в народе, сахар) — два вещества, вырабатываемые организмом, которые балансируют друг друга. То есть, если у Назимы резко упадет или поднимется сахар, она может потерять сознание. Если его уровень в крови не будут контролировать, девочка может ослепнуть, лишиться ног или впасть в кому и умереть. Из-за этого Назима долгое время не могла попасть в детский садик — ее просто отказывались принимать.

Мама Назимы Нурхан Жумабаева не хотела, чтобы ее дочка чувствовала себя одиноко. Поэтому шесть лет назад она открыла «Пчелки» — первый в Кыргызстане инклюзивный садик для детей с диабетом. Инклюзивный он, потому что туда ходят и здоровые дети — но только больные диабетом малыши посещают его бесплатно.

Это единственное место в стране, где взрослые берут на себя ответственность и учат детей тому, как им жить с такой болезнью. Диабет — неизлечимое заболевание, пока что врачи научились устранять только его симптомы. А значит дети с таким диагнозом должны знать, как и когда им нужно принимать инсулин, а также как помочь другим людям с диабетом, если им станет плохо.

Так, например, Назима однажды спасла своего старшего друга Адилета, который присматривал за ней на случай, если девочке станет плохо в школе.

Но однажды, парень сам потерял сознание во время урока — он тоже болен диабетом — и никто из присутствующих учителей не знал, как ему помочь до приезда врачей. Лишь Назима догадалась измерить сахар в его крови и, когда оказалось, что уровень глюкозы критически низок, намазала Адилету губы медом, чтобы повысить его. Так маленькая девочка спасла подростка от комы. Таким лайфхакам, которые могут сохранить жизнь человеку, детей в «Пчелках» обучают на «Школе диабета».

Сам садик находится на полном обеспечении Нурхан. Бизнес по импорту осветительных приборов, который она открыла еще в 1990-х, шесть лет назад стал социальным — именно заработанные на нем деньги позволяют «Пчелкам» существовать. За время работы садика его много раз посещали разные высокопоставленные лица — от простых чиновников до министров. Но несмотря на социальную значимость этой инициативы для государства, финансово помогать «Пчелкам» никто не хочет. Поэтому бизнесвумен приходится тратить на садик собственные деньги, чтобы в Бишкеке дети с диабетом не чувствовали себя одинокими.

Авторы материала: Александра Титова, Тилек Бейшеналы уулу