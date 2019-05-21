Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила о задержании бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова вечером 21 мая.

«Шамиль Атаханов задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. По уголовному делу проводится необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — говорится в пресс-релизе МВД.

14 мая Атаханов заявил, что попытки освободить криминального авторитета Азиза Батукаева предпринимались за 10 лет до того, как он стал вице-премьер-министром страны. Атаханов оставил эту должность именно на фоне скандала с освобождением Батукаева из колонии в 2013 году, после чего тот покинул Кыргызстан.

Врачи диагностировали у Батукаева лейкоз, что и послужило поводом для его освобождения. Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. В мае 2019 года власти Кыргызстана возобновили следствие по делу о незаконном освобождении Батукаева и по этому делу уже задержаны несколько врачей.