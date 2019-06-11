Гражданский активист Эдиль Байсалов назначен послом Кыргызстана в Великобритании и Северной Ирландии. Распоряжение о назначении Байсалова 11 июня подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Во время обсуждения кандидатуры Байсалова в парламенте депутат Ирина Карамушкина заявила, что у того нет соответствующего образования и опыта международной работы. Однако представители МИД Кыргызстана сообщили, что Байсалова на должность посла порекомендовал президент.

Байсалов начнет работать в Великобритании вместо Гульнары Искаковой. Послы избираются на четырехлетний срок.

В 2012 году Байсалов был замглавы министра соцразвития Кыргызстана.