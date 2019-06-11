Бишкекский городской кенеш объявил тендер на покупку нового фотоаппарата за 240 тысяч сомов (3,4 тысячи долларов). Такое решение в горкенеше объяснили тем, что журналисты жаловались на качество фотографий, выставленных на сайте.

«Фотоаппарату, которым мы пользовались, скорее всего больше пяти лет. Журналисты сами предложили купить новый фотоаппарат, потому что они жаловались на качество фотографий», — сказали в пресс-службе горкенеша.

Срок подачи заявок — 13 июня. Горкенеш до этого уже дважды в этом году объявлял тендер на закупку фотоаппарата по такой же цене. Но оба тендера были отменены из-за технических ошибок.