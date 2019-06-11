Митинг против добычи урана в апреле 2019 года. Фото: RFE / RL

Депутаты парламента разработали законопроект о запрете поиска, разведки и разработки урана и тория в Кыргызстане. Документ уже поступил в парламент. Чтобы законопроект вступил в силу, парламентарии должны принять его в трех чтениях, а президент подписать.

Помимо добычи и разведки урана депутаты предлагают запретить ввозить в Кыргызстан сырье и отходы урана и тория.

«Законопроект направлен на защиту здоровья населения, прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, на обеспечение радиационной и экологической безопасности, защиту земель, водных объектов, растительного и животного мира в Кыргызстане», — говорится в справке-обосновании.

Авторы документа подчеркивают, что из-за добычи урана в советское время экологии и здоровью населения Кыргызстана нанесли «колоссальный ущерб», поэтому нужно запретить его добычу и отозвать полученные на это лицензии у компаний.

Депутаты собираются сделать исключение для работ на урановых хвостохранилищах, которые остались в стране после развала Советского Союза. Работы на хвостохранилищах будут проводиться, чтобы обезопасить их.

Власти Кыргызстана решили запретить разведку и добычу урана после многочисленных митингов в стране. Кыргызстанцы начали выходить на акции протестов после сообщений о том, что компания «ЮрАзия в Кыргызстане» собирается добывать уран на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области. После серии митингов власти приостановили лицензию у компании и временно запретили добычу урана по всей стране.

Онлайн-петиция, запущенная противниками добычи урана, собрала более 30 тысяч подписей.