Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Ляззат Сулеймен заявила, что Касым-Жомарт Токаев набрал 70,9% голосов избирателей.

По данным ЦИК, второе место занял кандидат от объединенного национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов с 16,2%, а на третьем месте депутат от партии «Ак Жол» Дания Еспаева с 5% голосов.

Президентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье, 9 июня. Это были первые выборы в истории страны, когда в списках кандидатов не было первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Выборы сопровождались массовыми митингами, полиция задержала более 500 человек. Наблюдатели заявляли о вбросах и нарушениях.

Замминистра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что задержанные протестовали «по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК» (Демократический выбор Казахстана).

Это движение возглавляет оппозиционер Мухтар Аблязов, который живет за границей — в Казахстане его приговорили к пожизненному сроку.