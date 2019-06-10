Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об увольнении полпреда в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова вечером 10 июня.

Чиновник 5 июня во время конфликта в селе Орок отказался отвечать на вопрос журналистки, потому что у нее «неприятное лицо». Позже он объяснил, что ему не понравился «прокурорский тон» репортера.

В интервью «Азаттыку» Абдраимов заявил, что не считает свою фразу оскорблением. Он сказал, что готов извиниться перед журналисткой как перед девушкой, но не как перед репортером.

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