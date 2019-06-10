В пресс-службе Министерстве юстиции сообщили журналистке «Клоопу», что из-за рассмотрения иска лидера движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбека Абдрахманова к СДПК суд запретил минюсту менять какие-либо данные о партии в базе.

Абдрахманов подал в суд на СДПК, чтобы признать недействительным съезд партии 6 апреля под руководством Атамбаева.

«В определении суда было сказано, что запрещено вносить какие-либо изменения», — сказали в минюсте.

Однако в минюсте не смогли объяснить причины такого запрета со стороны суда.

Абдрахманов стал главой СДПК в базе данных минюста 18 апреля — тогда ведомство изменило данные о руководителе партии по его заявлению. Ранее в базе данных главой партии был экс-президент экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Последний обратился в генпрокуратуру и потребовал привлечь к ответственности должностных лиц минюста. При этом 25 мая Атамбаев ушел с поста председателя СДПК и приостановил свое членство в партии — исполнять обязанности председателя в течение трех месяцев будет депутатка Асель Кодуранова.

Это случилось из-за изменений в закон «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» — согласно им, Атамбаев может лишиться своей неприкосновенности, если занимает политические должности. Также он может стать фигурантом уголовного дела. СДПК обжалует поправки в закон.

Все это происходит на фоне конфликта бывшего главы государства со своим преемником — президентом Сооронбаем Жээнбековым. Из-за ссоры между политиками самая большая партия страны — СДПК — развалилась на несколько частей. Одна часть поддерживает Атамбаева, другая Абдрахманова, а почти вся парламентская фракция выступает за Жээнбекова.