Задержания в Казахстане 9 июня. Скриншот с видео «Азаттыка»

Алматинцы вышли на акции протестов 10 июня против предварительных результатов выборов президента. По данным Центризбиркома, большинство голосов получил нынешний президент Касым-Жомарт Токаев.

По сообщению казахского издания Vlast.kz, силовики выстроились в цепочку вдоль центральных улиц Алматы, в центре города находится много полицейских и бойцов СОБРа.

Полиция задержала, по разным оценкам, от 30 до 50 человек. Также казахское радио «Азаттык» сообщило, что одна из задержанных попыталась вскрыть себе вены в полицейском автобусе.

«Нанесшую себе порезы сразу же выпустили из автомобиля, она упала на асфальт. Люди оказали ей первую медицинскую помощь, перетянув руку выше пореза. Через несколько минут подъехала служба скорой помощи и увезла женщину», — написало радио, ссылаясь на слова очевидцев.

Казахские СМИ сообщают, что женщина выступала против задержаний прохожих со стороны полиции.

В день выборов президента, 9 июня, казахстанцы также вышли на митинги в нескольких городах страны. По официальным данным, полиция задержала 500 человек — среди задержанных есть журналисты, активисты и правозащитники.

По данным самих активистов и правозащитников, задержанных больше 500. По информации Vlast.kz, адвокаты задержанных не могут попасть к своим подзащитным.

Казахское радио «Азаттык» сообщило, что вечером в Нур-Султане провели ночные суды и задержанных увезли в соседние районы, не уведомив родственников.

Задержанная правозащитница Дианара Мукатова сообщила «Азаттыку», что её и других задержанных осудили по обвинению в участии в несанкционированной акции и дали от 5 до 15 суток ареста.

Международные наблюдатели от ОБСЕ назвали задержания «нарушением конституционных прав» избирателей.

Соавторка: Айсымбат Токоева