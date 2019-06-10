Бывший омбудсмен Турсунбек Акун сообщил в интервью журналистке «Клоопа», что причиной судебного иска к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву стали слова последнего на митинге 8 июня. Атамбаев заявил, что Акун «заработал» на незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

«Атамбаев сказал, что Турсунбек Акун получил деньги за освобождении Батукаева. Разве это не оскорбительно? Я буду через суд защищать свою честь и достоинство. Я пока не определился с суммой иска, но я не преследую цель материального обогащения, главное честь», — сказал экс-омбудсмен.

По словам Акуна, его юристы работают над иском и обратятся в суд в течение недели.

Атамбаев выступил на митинге СДПК против коррупции 8 июня — он заявил о преследовании его соратников со стороны действующей власти, в частности по делу об освобождении Батукаева. Криминального авторитета выпустили из колонии по поддельному диагнозу «лейкоз» в 2013 году — он сразу же покинул страну.

«Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. И чтобы выбить показания сажают Атаханова, Салянову, Рысалиева. […] Кто-то деньги заработал, начиная с Турсунбека Акуна», — сказал Атамбаев.

По этому же делу уже задержаны бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-генпрокурор Аида Салянова, а также под домашним арестом находится бывшая глава минздрава Динара Сагинбаева.

Акун ранее заявлял, что к освобождению криминального авторитета причастен Атамбаев.

Дело Батукаева может стать одним из поводов для привлечения к ответственности Атамбаева. Параллельно с расследованием его оппонент и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, согласно которому экс-президентов могут лишать неприкосновенности и привлекать к уголовной ответственности. Конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым длится более года.