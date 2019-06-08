Алмазбек Атамбаев на митинге СДПК. Фото: Александра Титова

Экс-президент Алмазбек Атамбаев выступил на митинге СДПК против коррупции. Кроме него на митинге выступили близкое окружение задержанных соратников Атамбаева — экс-зампреда ГКНБ Дамира Мусакеева и бывшего премьера Сапара Исакова, журналист, а также адвокаты Исакова, экс-мэров Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова и бывшего шофера и советника экс-президента Икрамжана Илмиянова. Однако, кроме самого Атамбаева, на митинге не было других влиятельных политиков.

Пересказываем, что говорил экс-президент.

О политиках и депутатах

«Большинство политиков попрятались после того, как убедились, что Сооронбай Жээнбеков может хоть кого сажать. В первую очередь невиновных. И винить их в этом трудно», — начал экс-президент. В своей речи он также назвал действующий парламент соплей, которая ничего не решает, в то время как при нем депутаты несколько раз меня правительство.

Тем не менее он сказал, что Кыргызстан должен быть парламентской республикой, потому что «любой парламент лучше, чем президент, у которого в голове колхоз сидит».

О Жээнбекове

Говоря о своем преемнике, он несколько раз говорил о колхозе, утверждая, что президент считает страну колхозом, а народ — баранами. В пику нынешнему главе государства он ставил и его борьбу с коррупцией, которую Атамбаев и его окружение считают несостоявшейся, говорил, что президент работает с «бакиевскими советниками» и сравнивал его с Курманбеком Бакиевым.

По словам Атамбаева, если Бакиевы убивали своих оппонентов, то Жээнбековы сажают.

Говоря о возможных коррупционных интересах Жээнбекова и Матраимовых, она назвал семью президента «слуги шайтана они, хотя притворяются мусульманами».

О том, что ему просто не докладывали

Атамбаев утверждает, что Жээнбеков внес на выборы 24 миллиона сомов, и после выборов он узнал, сколько воруется из Таможни.

«Я был в шоке, оказывается мне многое не говорили», — утверждает экс-президент. По его словам, он долго не знал ни о экс-зампреде Таможни Райымбеке Матраимове, ни о коррупции на Ошской таможне.

«Я всегда сужу людей по себе и думаю, что они такие же честные», — сказал Атамбаев. Якобы именно из-за своей честности он верил донесениям спец-служб и Сооронбаю Жээнбекову.

«Меня водили за нос 24 года, но народ обманывать больше года нельзя», — сказал экс-президент.

О встрече с Матраимовым

Атамбаев говорит, что видел «Райыма миллиарда» только раз в 2010 году в доме генерала-майора милиции Курсана Асанова. Ранее Райм Матраимов рассказывал о своих некогда теплых отношениях с Атамбаевым и том, что должность в Таможне он получил при поддержке именно экс-президента и его советника Икрамжана Илмиянова.

Матраимов утверждал, что Атамбаев пил чай из рук его матери. Экс-президент вспомнил об этом в своей речи и сказал, что чай ему наливал много кто, могла там быть и мать Матраимовых.

Увольнение Райымбека Матраимова по мнению Атамбаева — настоящая причина ареста бывшего премьера Сапара Исакова и экс-председателя Таможни Кубанычбека Кулматова.

Матраимовых и Жээнбековых он упоминал, как «клан Матраимовых-Жээнбековых», который увольняет людей и меняет их на ставленников из своего клана. Также экс-президент заявил, что ГКНБ защищает «интересы клана» и стал «угрозой нацбезопасности».



О власти

Атамбаев говорит, что не рвется к власти и, если бы хотел, то все еще был президентом.

«Если бы я рвался к власти, я бы не ушел. Я бы добавил в референдуме пункт, что президент может избираться два раза и думаю, что большинство народа поддержало бы», — говорит Атамбаев.

«Если все это не прекратится, мы будем требовать отставки этой шайки-лейки», — говорит экс-президент, имея в виду под «всем» широкий спектр проблем, от «ненастоящей» борьбы с коррупцией до ареста своих сторонников.

Противостояние бывшего и нынешнего президента длится больше года, а по словам пресс-секретаря Сооронбая Жээнбекова, Атамбаев начал конфликт со своим преемником уже спустя шесть дней после инаугурации. Сооронбай Жээнбеков не признавал конфликт более полугода — но за это время были задержаны и обвинены в коррупции многие сторонники Атамбаева и был придуман закон, позволяюзий лишать экс-президентов неприкосновенности.

Читать еще: