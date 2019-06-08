Фото: Айдай Эркебаева

СДПК провела митинг против коррупции, на котором выступили экс-президент Алмазбек Атамбаев, его сторонники и адвокаты задержанных Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. По итогам митинга партия опубликовала резолюцию, пообещав поднять вопрос о досрочной отставке президента Сооронбая Жээнбекова, если эти требования не будут выполнены.

Чего хочет СДПК?

СДПК считает, что Жээнбеков имитирует борьбу с коррупцией, и требует прекратить преследование политических оппонентов, вернуть правоохранительные органы в правовое поле и соблюдать право кыргызстанцев на свободу мирных собраний.

«Правоохранительные органы “кошмарят” бизнес, фабрикуют обвинения на противников политического режима, обманывают гражданское общество. Даже такое прогрессивное новшество как “сделка со следствием” используется примитивно для выбивания показаний против “неугодных” людей», — утверждает СДПК.

Партия считает что президент и госорганы заняты расколом государства вместо того, чтобы бороться за экономическое благосостояние страны. Она обвиняет ГКНБ и МВД в «политическом сыске» и считает, что Антикоррупционную службу нужно вывести из состава Госкомитета нацбезопасности.

«Особенное возмущение вызывают последние сведения о клане Матраимовых. Игнорирование общественного возмущения и отсутствие сотрудничества с гражданским обществом очень скоро может привести страну к кризису», — считает СДПК.

СДПК дает президенту время на исполнение требований — «ближайшие месяцы», не уточняя, сколько именно. Если же Сооронбай Жээнбеков и его окружение «не перестанут вести опасные политические игры», партия готова к досрочным выборам и отставке действующего президента.