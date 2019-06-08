По информации ГУОБДД МВД, с марта по 6 июня по проекту «Безопасный город» было вынесено более 159 тысяч штрафов, из них оплачены 43,5 % — это более 69 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Ведомство сообщает, что от нарушителей поступили больше 100 миллионов 94 тысяч 840 сомов.

За время работы «Безопасного города» смертность на дорогах уменьшилась почти на 70 %, а количество нарушений правил дорожного движения сократилось на треть. В течение 2019 года проект должны были запустить по всей стране.

Автомобилисты считают проект недоработанным и жалуются на слишком высокие штрафы. За нарушения на дорогах водителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов. Депутаты парламента и активисты неоднократно выступали за снижение штрафов, учитывая низкие зарплаты в стране, а 21 мая премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил их пересмотреть.