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МВД сообщило, что экс-вице-премьер Шамиль Атаханов согласился сотрудничать со следствием по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Из-за этого ему изменили меру пресечения — в интересах следствия и для безопасности Атаханова не сообщается, насколько ее изменили.

Что именно решил рассказать экс-чиновник следствию — тоже неизвестно. Ранее он говорил, что от него в 2013 году ничего не зависело, а освободить криминального авторитета пытались за 10 лет до его прихода на должность вице-премьера. Также в СМИ сообщалось, что компания, обслуживавшая рейс Батукаева, принадлежала сыну Атаханова — бывший вице-премьер это отрицает и говорит, что информацию проверила и опровергла депутатская комиссия еще в 2013 году.

«Никакого отношения к освобождению преступника, находящегося в местах заключения, мой сын не имел», — говорил он в интервью 24.kg.

Шамиль Атаханов был задержан 21 мая по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Преступник был освобожден из колонии в Нарыне в 2013 году по смертельной болезни и улетел в Чечню, позднее оказалось, что диагноз был фальшивым.

В том же году дело расследовала парламентская комиссия и многие чиновники лишились должностей — в том числе Атаханов. В 2019 году дело возобновилось, были задержаны и допрошены врачи, чиновники и депутаты.

Дело Батукаева может быть связано с Атамбаевым. Уже несколько чиновников косвенно, и двое — прямо, связали освобождение преступника с экс-президентом.

«Понятно, что это дело тоже пытаются прицепить к Атамбаеву. И больше всех поливают экс-президента те, на кого указывали близкие родственники Батукаева и подтверждали факт дачи крупных сумм денег», — говорит представительница СДПК Кундуз Жолдубаева.