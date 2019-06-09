Один из лучших российских журналистов-расследователей Иван Голунов отправлен на два месяца под домашний арест. Журналиста задержали 6 июня и обвиняют в якобы сбыте наркотиков — ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В задержании и деле Голунова много нарушений, журналисты, общественные деятели и правозащитники уверены, что дело фиктивное и задержание расследователя — «заказ» за его профессиональную деятельность.

Издание «Медуза», в котором работает Голунов, считает, что задержали журналиста из-за его готовящегося расследования. Больше года журналист получал угрозы из-за материала, над которым работает. Он успел сдать его редактору за несколько часов до задержания.

«Мы пока не можем рассказать, какой была тема материала, и назвать имена возможных организаторов преследования Голунова. Чтобы не навредить Ване — и самому расследованию, которое еще предстоит завершить. Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа. Чем их будет больше, тем лучше. Но сперва придется хорошенько потрудиться», — пишет главред «Медузы» Иван Колпаков.

Сам Голунов говорит, что задержали его из-за статьи о похоронном бизнесе — ему за нее угрожали. Летом 2018 году он уже делал расследование о похоронном бизнесе — рассказал, как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Задержание журналиста

Голунова отправили под домашний арест вечером 8 июня. Прокурор настаивал на заключении журналиста под стражу, утверждая, что тот может сбежать. При этом Голунова до суда держали в заключении более 56 часов, хотя по закону его, как подозреваемого, могли задержать лишь на 48 часов.

В полиции Голунова избили, но отрицают это. У журналиста подозрения на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, многочисленные ушибы, в том числе ушиб ребер — полицейский наступил ему на грудь.

Полиция утверждает, что журналист в неустановленное время в неустановленном месте купил кокаин и мефедрон для продажи. За это Голунову может грозить срок от 10 до 20 лет.

Журналист настаивает, что наркотики ему подбросили. Его задержали днем 6 июня на улице, забрали ключи от дома, рюкзак Голунова тоже оказывался вне его зрения. Полиция сообщила о его задержании только утром 7 июня и настаивает на том, что он был задержан в это время, а в рюкзаке у него были капсулы с наркотиками.

Полиция обыскала квартиру журналиста и опубликовала девять фотографий пакетов с наркотиками якобы оттуда. Когда журналисты заявили, что на фото не квартира Голунова, полиция признала, что восемь фотографий были сделаны не в его жилье.

#СвободуГолунову

На защиту Голунова встали журналисты, общественные деятели, рок и рэп музыканты, правозащитники. Все они считают, что дело фиктивное и возбуждено за расследования журналиста — ранее из-за его материала был отменен подозрительный тендер, писал он и о мусорных полигонах (против которых в последствии протестовали россияне) и о бизнесе силовиков и криминала.

Международная организация Amnesty International считает, что задержание Ивана Голунова произошло с грубейшим нарушением его прав и выглядит как попытка давления на независимые СМИ.

«Полиция утверждает, что у Ивана Голунова были найдены наркотики. А где стандартная в таких случаях экспертиза по снятию смывов с рук и ногтевых пластин, а также взятие образцов ткани рюкзака, которые проводятся с целью поиска следов наркотиков?» — заявила глава представительства Amnesty International в России Наталья Звягина. Полиция действительно отказала журналисту в снятии смывов и проведении экспертизы, хотя он на ней настаивал.

Уже несколько дней в разных городах России и мира проходят пикеты в защиту Голунова. В Москве на пикете были задержаны многие именитые журналисты и писатели — когда их отпустили, они снова вернулись на пикет.