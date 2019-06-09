Кыргызстанка Валентина Шевченко победила в бою Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго. Шевченко отправила Ай в нокаут ударом ноги уже во втором раунде. Это была первая защита титула чемпионки UFC для Шевченко.

Ранее, 6 июня, Джессика Ай пришла на дуэль взглядов в жилете с надписью «пуленепробиваемая», что скорее всего связано с прозвищем Шевченко «Пуля». Тем не менее «Пуля» отправила «пуленепробиваемую» в нокаут.

This might be one of the craziest knockouts I've ever seen. She was knocked out for close to two minutes. #UFC238 pic.twitter.com/DVfoW36pMZ — Keaton (@ChirpinParaKeat) 9 июня 2019 г.

Валентина Шевченко защищала титул чемпионки, который она получила в декабре 2018 года после победы над полячкой Джоанной Енджейчик. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наградил Шевченко государственную медаль «Данк» 8 апреля во время ее визита на родину.