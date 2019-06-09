В Казахстане идут выборы президента — фаворит гонки действующий президент Касым-Жомарт Токаев, ставленник Нурсултана Назарбаева.
Также баллотируются еще шесть человек — коммунист Жамбыл Ахметбеков, позиционирующий себя как оппозицию Амиржан Косанов — кандидат от движения «Ұлт тағдыры», кандидат от профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел и единственная женщина в гонке — кандидатка от провластной партии «Ак Жол» Дания Еспаева.
Это первые выборы в Казахстане, на которых не баллотируется Нурсултан Назарбаев. Правда ни одни из выборов, в которых он участвовал, западные наблюдатели не признали свободными.
Задержания и протесты
Эти выборы тоже начались с несвободы — еще в апреле активисты начали требовать честных выборов, а 1 мая прошли мирные протесты в разных городах Казахстана.
Активистов задерживали — некоторых вместе с грудными детьми помещали в СИЗО, угрожали увольнениями семьям участников мирных митингов, а уже несколько мужчин активистов были отправлены в армию. Среди них — вывесивший на алматинском марафоне плакат «От правды не убежишь» Бейбарыс Толымбеков и участник мирного митинга 1 мая Алимжан Избасаров. Активисты и оппозиционные движения призвали общество бойкотировать выборы президента.
Накануне выборов Генпрокуратура предостерегла жителей от митингов и были проведены обыски в домах активистов. С утра 9 июня начались задержания — в Алматы задержали людей, кричавших «Бойкот!» на площади, вместе с ними задержали журналиста казахской редакции «Азаттык» Петра Троценко и корреспондента агентства France-Press Криса Риклтона.