В Казахстане идут выборы президента — фаворит гонки действующий президент Касым-Жомарт Токаев, ставленник Нурсултана Назарбаева.

Сегодня, как гражданин своей страны, проголосовал на выборах Президента Республики Казахстан. Уверен, что наш народ проявит свою гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства. pic.twitter.com/BiqEDAINiB — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 9 июня 2019 г.

Также баллотируются еще шесть человек — коммунист Жамбыл Ахметбеков, позиционирующий себя как оппозицию Амиржан Косанов — кандидат от движения «Ұлт тағдыры», кандидат от профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел и единственная женщина в гонке — кандидатка от провластной партии «Ак Жол» Дания Еспаева.

Это первые выборы в Казахстане, на которых не баллотируется Нурсултан Назарбаев. Правда ни одни из выборов, в которых он участвовал, западные наблюдатели не признали свободными.

Задержания и протесты

Эти выборы тоже начались с несвободы — еще в апреле активисты начали требовать честных выборов, а 1 мая прошли мирные протесты в разных городах Казахстана.

Активистов задерживали — некоторых вместе с грудными детьми помещали в СИЗО, угрожали увольнениями семьям участников мирных митингов, а уже несколько мужчин активистов были отправлены в армию. Среди них — вывесивший на алматинском марафоне плакат «От правды не убежишь» Бейбарыс Толымбеков и участник мирного митинга 1 мая Алимжан Избасаров. Активисты и оппозиционные движения призвали общество бойкотировать выборы президента.

Накануне выборов Генпрокуратура предостерегла жителей от митингов и были проведены обыски в домах активистов. С утра 9 июня начались задержания — в Алматы задержали людей, кричавших «Бойкот!» на площади, вместе с ними задержали журналиста казахской редакции «Азаттык» Петра Троценко и корреспондента агентства France-Press Криса Риклтона.