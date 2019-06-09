Выборы президента Казахстана сопровождаются протестами в разных городах страны — протестующие призывают к бойкоту выборов также, как еще 1 мая требовали проведения честных выборов. Участников тех протестов задерживали, их семьи жаловались на угрозы увольнением, несколько харизматичных участников протестов были насильно отправлены в армию.
Еще накануне выборов президента полиция провела обыски у активистов, а Генпрокуратура призвала граждан не протестовать.
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«Бойкот!»
В центре Алматы задержали протестующих. Полиция загрузила в автозак людей, кричавших «Бойкот!», а вместе с ними и журналистов — хотя у них были все документы. К 13 часам полиция освободила площадь и задержала более 100 демонстрантов.
Среди задержанных фотожурналист казахской редакции «Азаттыка» Петр Проценко и журналист France-Press Крис Риклтон. Задержан сотрудник Казахстанского бюро по правам человека Дмитрий Тихонов и правозащитник Мариус Фоссум.
Протестуют и в Нур-Султане. Журналисты сообщают о минимум 10 автобусах с задержанными. Среди задержанных — журналистка «Азаттыка» Сания Тойкен.
Известно о протестах в Актобе.
Около 20 человек задержали в Шымкенте — они ничего не скандировали, но полиция затолкала их в машины «для установления личности».