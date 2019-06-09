Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазив 8 июня 2019 года

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о подготовке к Национальным играм кочевников, которые хотят провести в Таласе. По словам главы правительства, инициативу выдвинул президент Сооронбай Жээнбеков.

Игры хотят провести, чтобы «вновь показать всему миру богатство и самобытность нашей культуры».

Подготовкой Национальных игр кочевников (НИК) занимается та же команда, что проводила в Кыргызстане Всемирные игры кочевников (ВИК). В Кыргызстане трижды проводили «Всемирные игры кочевников», а право провести четвертые игры передали Турции.

Национальные игры в этот раз проведут в Таласе, а не на Иссык-Куле, где уже подготовлена инфраструктура, в которую власти вложили большие средства. Очевидно, что в Таласе тоже будут готовить объекты для проведения новых игр — вопросы финансирования были обсуждены 8 июня.

«Глава Правительства поручил обеспечить качественную подготовку к проведению игр, в том числе проработать вопросы своевременного выделения финансирования для начала строительных работ, а также обеспечить качественное завершение всех ремонтных работ», — пишет пресс-служба правительства.

Пока неизвестно, насколько крупной будет сумма, необходимая для проведения этих игр и каким будет масштаб мероприятия. Для сравнения, каждые из ВИК сопровождалась миллионными затратами из бюджета — на организацию и на строительство ипподрома, спортивного комплекса и объектов инфраструктуры. Последние третьи игры обошлись в более 300 млн сомов, не считая спонсорской поддержки от частных компаний и других стран.

Реконструкция иссык-кульского ипподрома стала причиной расследования. По информации следователей, договор с подрядчиком на строительство ипподрома для вторых Игр кочевников заключили без проектно-сметной документации, из-за чего стоимость строительства увеличилась с 480 млн до 1,5 млрд сомов.