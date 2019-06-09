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Первомайский районный суд Бишкека постановил отпустить Алексея Петрушевского под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его адвокат.

Петрушевского задержал ГКНБ 6 июня, его обвинили в злоупотреблении полномочиями в бытность главой Центра реабилитации детей. Адвокат Петрушевского назвала причину уголовного дела.

«В 2017 году мальчику стала помогать чужая женщина. Алексей Петрушевский разрешил ребенку встречаться с ней. После намерения оформить опеку над мальчиком сразу же нашлись родственники, ребенка отдали им вопреки его желанию. По версии следствия, он не имел права разрешать это», — рассказала адвокат Елена Гаврилова.

Петрушевский был бессменным руководителем Центра для реабилитации беспризорных детей почти два десятка лет, до марта этого года.

Тогда, несмотря на сопротивление его коллег и воспитанников, Мэрия Бишкека уволила его с поста директора центра из-за утраты доверия. Он не согласился с решением властей и обратился в профсоюз.

До увольнения власти обвинили его в нерациональных тратах городского бюджета — он позволял жить в центре детям, которые зарегистрированы в других регионах страны.

А в начале 2018 года Петрушевский рассказал о соцработниках, которые пытались отдать двух сестер на усыновление иностранцам, хотя кыргызская семья уже подготовила документы, чтобы забрать девочек к себе.

Муниципалитет планировал перевести воспитанников Центра в другие учреждения и открыть на этом месте детсад. Этому как минимум помешало бы социальное общежитие, построенное на территории Центра благотворителями для выпускников без жилья, так что пока окончательное решение о закрытии не принято.