Алексей Петрушевский. Фото: Бектур Стамкулов RFE/RL

Адвокат Петрушевского Диляром Низамова сообщила о переводе своего подзащитного под домашний арест изданию «АКИпресс».

«Мы предоставили все справки, что состояние здоровья нашего подзащитного плохое для нахождения в СИЗО-1. Все медицинские документы мы направили в ГКНБ. По ходатайству следователя Первомайский райсуд изменил меру пресечения», — сказала она.

До этого Алексей Петрушевский содержался в изоляторе. Глава Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов заявлял, что Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи и ему нежелательно находится в изоляторе.

Также об его освобождении под домашний арест просил и омбудсмен Токон Мамытов. По его словам, Петрушевскому удалили 1/3 печени и он нуждается в постоянном наблюдении врачей, специальном питании и отдыхе.

Освободить сына просила и мать Петрушевского. Она направила свои обращения к президенту Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и главе ГСИН Мелису Турганбаеву. Она попросила перевести сына в тюремную больницу, чтобы он мог «дожить до суда».

Сотрудники ГКНБ задержали Алексея Петрушевского 6 июня по подозрению в «злоупотреблении полномочиями», пока он возглавлял Центр по реабилитации детей.

Его обвинили в том, что он разрешил женщине общаться с ребенком, который остался без попечения родителей. Когда женщина захотела усыновить мальчика, появились его родственники, которые выступили против усыновления.

8 июня суд перевел Петрушевского под домашний арест, но уже через несколько недель обвинение обжаловало это решение и Петрушевского вновь водворили в СИЗО.

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