Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила о задержании подозреваемого в избиении гражданина Нигерии вечером 3 июля. Им оказался 22-летний уроженец Чуйской области, его поместили в изолятор временного содержания при ГУВД.

Милиция начала расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Нападение на гражданина Нигерии Тижжани Али Абубакира произошло 2 июля возле ЦУМа в центре Бишкека. От удара мужчина упал, ударился головой об землю и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую и его доставили в реанимацию Республиканского нацгоспиталя. Сейчас пострадавший находится в коме, врачи оценивают его состояние как «тяжелое».

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил главе МВД Кашкару Джунушалиеву в кратчайшие сроки привлечь к ответственности «по всей строгости закона» виновных в избиении гражданина Нигерии.