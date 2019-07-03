Фото: Рустам Халимов.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев 3 июля вышел к более 500 демонстрантам, которые собрались возле здания «Медиа Форума» с призывом к нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову от том, чтобы тот очистил свое окружение.

«Жээнбеков не должен играть с огнем. Нельзя делить народ. Если прольется хотя бы капля крови, то это будет на совести Жээнбекова. Бакиев (свергнутый президент Кыргызстана — примечание редакции) сейчас аплодирует тому, что происходит. […] Я ничего не боюсь, только молодых парней не трогайте. Нынешняя власть слепа, она не видит как недоволен народ. Все это может очень плохо кончиться. Жээнбеков, остановись, одумайся, очисти свое окружение», — заявил он

Атамбаев потребовал отставки правительства и роспуска парламента и заявил, что нужно давать дорогу молодым.

«Хотя я и люблю Мухаммедкалыя Абылгазиева, но он должен уйти. Они вместе с Сооронбаем не могут ничего сделать. Надо давать дорогу молодым. Как можно вести Кыргызстан к цифровизации, если мы даже телефон не можем уверенно держать в руках», — сказал он.

Бывший президент в третий раз назвал парламент «сопливым» и снова заявил, что ему не нужна власть.

«Роза Отунбаева написала статью, что Атамбаев опускает достоинство парламента. Каждый человек сам опускает свое достоинство. Даже парламент: если один ушел как легендарный, один вот стал сопливым. […] Некоторые говорят, что Атамбаев собирает людей, чтобы прийти к власти. Мне не никакая нужна власть», — сказал он.

Кроме Атамбаева перед демонстрантами выступили его сторонники — депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и другие.

Лишение неприкосновенности Атамбаева

Атамбаев и его сторонники вышли на митинг после того, как парламент лишил бывшего президента неприкосновенности.

Демонстранты держали в руках плакаты «Эски “элита” кетсин!» — «Старая элита уходи!» и «Соке эс алчы!» — «Соке отдохни!»

Митинг назвали «Соке болбой калды». Эти слова примерно переводятся как: «Соке уже негодный». Атамбаев ранее заявил, что не признает легитимность власти нынешнего президента и своего преемника Сооронбая Жээнбекова. Также бывший президент считает, что Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела»

Лишение неприкосновенности Атамбаева стало результатом конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.

После решения парламента к резиденции Атамбаева в Кой-Таше стали приезжать люди, которые заявили о готовности защищать бывшего президента. Они находятся в резиденции по сей день. Возле особняка Атамбаева также выставили бетонные блоки, а на территорию дома завезли камни.