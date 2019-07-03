Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву в кратчайшие сроки привлечь к ответственности «по всей строгости закона» виновных в избиении гражданина Нигерии в центре Бишкека.

«Вместе с этим с учетом начала туристического сезона Мухаммедкалый Абылгазиев поручил МВД усилить работу всех подразделений, в том числе туристической милиции, для обеспечения безопасности и правопорядка в общественных местах», — сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, Абылгазиев поручил главе минздрава взять под особый контроль лечение пострадавшего.

Неизвестный мужчина избил гражданина Нигерии 2 июля недалеко от ЦУМа, который находится в центре Бишкека. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, он находится в коме.

В социальных сетях пишут, что пострадавший мужчина — директор бишкекской языковой школы Cambridge School. В милиции уточняют эти сведения.