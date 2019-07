View this post on Instagram

Доброй ночи. Прошу прощения за столь поздний визит. Сегодня в 16.30 произошёл не приятный инцидент в ТЦ ЦУМ (точнее на его территории) Был избит гражданин другой страны (афроамериканцев)нашим соотечественником. Я как свидетель данного происшествия хочу справедливости и наказания по факту данного преступления.Парень от удара впал в кому,родных пока не можем найти.Могли бы вы дать огласку этому делу.Видео прилагается.Это все что есть,парня нанёсшего удар на данный момент не нашли,ведётся расследование.