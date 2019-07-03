В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что 2 июля в центре города возле ЦУМа неизвестный мужчина избил гражданина Нигерии. Пострадавшего доставили в реанимацию Республиканского нацгоспиталя.

Замдиректора нацгоспиталя Тилек Уразалиев сказал журналистам издания «Кактус», что к утру 3 июля состояние пострадавшего оценивалось, как «тяжелое».

Милиция начала досудебное производство по факту причинения тяжкого вреда здоровью — подозреваемый разыскивается.

В социальных сетях пишут, что пострадавший мужчина — директор бишкекской языковой школы Cambridge School. В милиции уточняют эти сведения.