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В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что 2 июля в центре города возле ЦУМа неизвестный мужчина избил гражданина Нигерии. Пострадавшего доставили в реанимацию Республиканского нацгоспиталя.

Замдиректора нацгоспиталя Тилек Уразалиев сказал журналистам издания «Кактус», что к утру 3 июля состояние пострадавшего оценивалось, как «тяжелое».

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Доброй ночи. Прошу прощения за столь поздний визит. Сегодня в 16.30 произошёл не приятный инцидент в ТЦ ЦУМ (точнее на его территории) Был избит гражданин другой страны (афроамериканцев)нашим соотечественником. Я как свидетель данного происшествия хочу справедливости и наказания по факту данного преступления.Парень от удара впал в кому,родных пока не можем найти.Могли бы вы дать огласку этому делу.Видео прилагается.Это все что есть,парня нанёсшего удар на данный момент не нашли,ведётся расследование.

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Милиция начала досудебное производство по факту причинения тяжкого вреда здоровью — подозреваемый разыскивается.

В социальных сетях пишут, что пострадавший мужчина — директор бишкекской языковой школы Cambridge School. В милиции уточняют эти сведения.

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