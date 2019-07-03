Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков сделал это заявление 3 июля на пресс-конференции. По словам спикера, процедура лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и прочих привилегий была законной.

«Парламент выполнил свою работу, все было в рамках закона. Если в будущем будут незаконные действия, то парламент даст им оценку. Парламент готов нести ответственность за свое решение», — цитирует Джумабекова «Азаттык».

Депутаты лишили Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента 27 июня. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые депутатами парламента против Атамбаева.

В частности, его обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в аффилированном владении компаниями.

Сам Атамбаев назвал обвинения в свой адрес «полным абсурдом и чушью». Экс-президент добавил, что его главный политический противник, бывший соратник и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела».

В резиденции бывшего президента в Кой-Таше на протяжении двух недель дежурят его сторонники, которые заявляют о готовности защищать Атамбаева. На одной из встреч со своими соратниками Атамбаев заявил, что не признает легитимность своего преемника Сооронбая Жээнбекова.

Сторонники Атамбаева 3 июля планируют провести в Бишкеке митинг в знак протеста против лишения бывшего президента неприкосновенности.