Как депутаты голосовали за лишение статуса экс-президента

27 июня депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана проголосовали за лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Это решение поддержали 103 депутата, 6 проголосовали против. Парламентское постановление направлено в Генеральную прокуратуру.

Теперь в Кыргызстане остался лишь один человек со статусом экс-президента — это Роза Отунбаева, которая возглавила страну после апрельской революции в 2010 и была президентом до 2011 года.

Что происходит у дома Атамбаева в селе Кой-Таш

Экс-президент не присутствовал в парламенте, когда депутаты решали вопрос о лишении его неприкосновенности, хотя на приглашении Атамбаева в парламент неоднократно настаивала его соратница и действующая председатель СДПК Асель Кодуранова.

Таким образом, парламентарии поддержали обвинительное заключение Генерального прокурора Откурбека Джамшитова, которое ранее подготовила депутатская комиссия. Генеральная прокуратура нашла признаки пяти преступлений, которые совершил Атамбаев будучи главой государства.

В частности, экс-президента обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в причастности к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированном владении компаниями.

Юрист Замир Жоошев в разговоре с «Клоопом» сказал, что приняв это решение, депутаты нарушили норму конституции.

«Если на момент рассмотрения уголовного дела в суде, в конституционную палату направлен запрос, то судебное разбирательство приостанавливается. Парламенту было бы правильнее приостановить [лишение Атамбаева неприкосновенности], пока конституционная палата не решила, конституционная эта норма или нет», — сказал Жоошев.

По его словам, если конституционная палата признает норму о лишении Атамбаева неконституционной, то вся работа парламента будет напрасной.

Лишение Атамбаева неприкосновенности означает, что если его вину в этих преступлениях докажут, то его смогут привлечь к уголовной ответственности.

«Абсурд и чушь»

Сам Атамбаев назвал обвинения в свой адрес «полным абсурдом и чушью». Экс-президент добавил, что его главный политический противник, бывший соратник и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела».

«Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим», — написал Атамбаев в своем последнем публичном обращении к журналистам.

Сторонники Атамбаева в СДПК также называли обвинения в адрес Атамбаева незаконными и заявляли, что экс-президент не собирается покидать Кыргызстан.

Сооронбай Жээнбеков ни разу публично не комментировал действия парламента по снятию с его предшественника статуса экс-президента и неприкосновенности.

На фоне принятия решения о лишении Атамбаева неприкосновенности, к его дому в Кой-Таше стали приезжать люди, которые заявили о готовности его защищать. Возле особняка Атамбаева также выставили бетонные блоки, а на территорию дома завезли камни.

Это стало результатом конфликта Атамбаева с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.