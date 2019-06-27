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Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов 27 июня заявил в парламенте, что криминальный авторитет Азиз Батукаев дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Позже генпрокурор признался, что оговорился — показания против Атамбаева дал бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, а не Батукаев.

По словам генпрокурора, Атаханов при приказу Атамбаева занимался освобождением Батукаева в сговоре с правоохранительными и судебными органами.

«Экс-президент Атамбаев решил незаконно освободить его из колонии, несмотря на то, что Батукаев представлял государству и обществу особую опасность, [являлся] лидером ОПГ, вором в законе», — заявил генпрокурор.

Джамшитов зачитывает депутатам обвинительное заключение по пяти обвинениям против Атамбаева. Парламент 27 июня рассматривает лишение неприкосновенности экс-президента, чтобы привлечь его к ответственности.

Депутатская комиссия обвиняет Атамбаева в том, что он поручил и лично контролировал освобождение Батукаева в 2013 году. Криминальный авторитет покинул Кыргызстан сразу после освобождения и вылетел в Россию.

Сам Атамбаев заявил, что несколько раз обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой об экстрадиции Азиза Батукаева. В своем последнем заявлении экс-президент также заявил, что «Батукаев скажет всю правду по-мужски».

Ранее МВД сообщили, что бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дал показания против Атамбаева по делу об освобождении Батукаева. Атамбаев заявил, что эти показания от Атаханова «получены под давлением».

Освобождение Батукаева

Нарынский горсуд освободил криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из-за диагноза «острый лейкоз крови». Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. Однако Батукаев уже успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по ряду статей — среди них «организация массовых беспорядков» и «незаконное хранение оружия».

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении Батукаева. По этому делу уже арестовали врачей и бывшего генерального прокурора Аиду Салянову, а экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывшей вице-премьер-министра Шамиль Атаханов находятся под домашним арестом.